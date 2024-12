México: Trabajaba de noche y filmó a “La llorona”, en plena ruta

A través de las redes sociales, un joven compartió el video del aterrador momento que vivió luego de que una cámara de seguridad del trabajo captara a "La llorona" en medio de una ruta. Oscar compartió la grabación en TikTok y el video causó escalofríos.

A través de la cuenta @oscar.martinez049 mostró el tremendo momento que vivió durante una jornada laboral de madrugada. En la filmación se pueden escuchar el llanto de una mujer y la desesperación de un grupo de perros al notar la presencia del "fantasma".

Después de varios segundos, "La llorona" apareció en la cámara de seguridad. Según mostró Oscar en el video, el "ente" caminó por la ruta mientras lloraba desconsoladamente. Los perritos salieron a ladrar y luego buscaron refugio.

El video llegó a 24 millones de reproducciones y 1,5 millones de "me gusta". "Creo que nunca más voy a entrar a TikTok", "Qué bueno que lo vi de día", "Si me pasara a mí saldría corriendo" y "Es el video que más miedo me dio en todo el año" fueron algunos de los comentarios al posteo. /El Liberal

