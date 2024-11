Otro robo millonario, a punta de pistola robaron a empleados de una mueblería en Tartagal

Luego que el viernes se conociera un robo al Banco Nación de Tartagal, en el que solo habrían sustraído documentación, empleados de una mueblería fueron violentamente asaltados a punta de pistola cuando transportaba a pie 3 millones de pesos destinados a los sueldos de todos los empleados.

El propietario de la Mueblería se mostró indignado por como se dieron las cosas y la inacción de la policía: "El jueves en la mañana hemos tenido un robo de tres millones, venían caminando los chicos, hubo alguien que los entregó. Fue premeditado. Los muchachos que venían en la moto venían encapuchados, con campera, un día de calor, en hora pico, en plena ciudad. Sobre calle América entre Bolivia y Warner" reprochó.

"Tenemos venta de muebles y los que transportaban el dinero son los que siempre lo hacen. Fueron atracados con un revolver, los golpean, lo hacen caer y le sacan la mochila.Se fue a la Brigada a poner denuncia, le dicen que no es jurisdicción de ellos, que teníamos que ir a la 42, vinimos a la 42 y nos dicen que teníamos que esperar que le den de comer a los presos, nos terminan tomando la denuncia a las 2 de la tarde, de un hecho que ocurrió a las 10 de la mañana".

Continuando su reproche para con la policía "El viernes a la mañana vamos a la Brigada de nuevo, anduvimos todo el día anterior buscando cámaras, llegamos y nos dicen que no habían investigado nada porque no había actuaciones. Volvemos a la tarde y nos dicen que no tenían las actuaciones, que nos dirijamos a la 42. Vamos a la 42 y nos dicen que desde la fiscalía pedían que se acredite la legalidad de la plata para poder intervenir, esto al viernes a la noche y que no habían investigado nada cuando el caso del banco Nación fue el viernes a la mañana y en dos horas ya tenían resuelto".

Aseguró que la poca información que tiene la Brigada es lo que ellos proporcionaron. "Hemos cedido grabaciones que hemos pedido a gente, vecinos conocidos, es la única información que tienen. Tenemos en la grabación, que recorrido hicieron, por qué calle salieron. Hemos pedido que indaguen al personal para saber quien filtró la información y resulta que la Brigada no indagó a nadie, no buscó a nadie ni secuestró nada, están quietos. Lo único que nos dicen es ya va estar el oficial".

Por último dijo que cuentan con un abogado a través del cual ya se ha soliciatado a la Fiscalía se intervengan cámaras, determinadas, del 911. "Tuvimos que tomarnos el trabajo de ver cuales son las cámaras para que se vigilen esas primeramente, no hay respuestas. Seguimos en la vera de Dios en cuanto a seguridad. No sé a quién protegen si no nos protegen a nosotros".

En cuanto a los empleados asaltados dijo: "Los golpes son leves pero lo psicológico es el tema. Que te apunten con un arma no cualquiera queda bien" cerró por Mosconi TV Color.

Tras la publicación de la nota con el comerciante surgieron mensajes que también cuestionan el accionar policial de la zona.