Salta Basket debuta esta noche por el Torneo Clausura: ¿A qué hora y dónde?

Este viernes a partir de las 22, Salta Basket recibirá a Independiente de Santiago del Estero por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

El encuentro se jugará en el estadio Delmi y el entrenador de Los Infernales, Ricardo De Cecco, dijo que "comenzamos con los entrenamientos en doble turno para afrontar esta primera etapa, donde el primer y el segundo partido serán en el Delmi".

Cabe destacar que el conjunto salteño disputará 14 partidos durante esta mitad del año y el próximo será contra Comunicaciones de Mercedes (Corrientes) el sábado 25 de enero.

Asimismo, estos son los próximos encuentros durante el mes: viernes 17: Salta Basket vs Independiente (Santiago del Estero); sábado 25: Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes (Corrientes); martes 28: Amancay LR vs Salta Basket; jueves 30: Montmartre (Catamarca) vs Salta Basket.