Destituido e imputado, Atta Gerala quiere ser nuevamente intendente de Morillo

El ex intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala, destituido de ese cargo el 20 de noviembre pasado tras quedar imputado por el robo de rieles, tendría en sus planes salir a la contienda electoral para recuperar nuevamente el despacho principal de la intendencia de ese municipio, el que supo gobernar por más de 30 años.

Como se sabe, Gerala está imputado por el delito de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. También se le imputó el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal.

Se trata de una investigación que la fiscalía federal, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, lleva adelante desde hace más de un año, con numerosas pruebas de peso en contra de los acusados, en especial del hijo del ex intendente, quien también quedó acusado, dado que la extracción, carga y traslado de los rieles que eran robados –según la imputación- se hacía con maquinarias y vehículos del municipio, los que estaban bajo la responsabilidad del ex jefe comunal.

El 12 de noviembre pasado, Gerala fue imputado formalmente y a los 8 días, con la venia del gobernador, Gustavo Sáenz, la legislatura provincial le dio tratamiento y aprobó la intervención del municipio, el que ahora se encuentra en manos de Marcelo Córdoba.

Preso en casa

Es que Gerala, tras ser imputado, quedó el serio riesgo de quedar tras las rejas, como su hijo, quien sigue detenido con prisión preventiva. Su padre, sin embargo, resultó favorecido con el arresto domiciliario, beneficio al que accedió gracias a la venia que le dio la fiscalía.

Claro que no todo es así de fácil, pues durante su permanencia en casa, Gerala debe mantener un buen comportamiento, algo que el ex intendente se tomó muy en serio, pues no quiere que le pase lo sucedido con su ex colega de Aguas Blancas, Carlos Martínez, quien había sido beneficiado con el arresto domiciliario, pero lo perdió a los días, al comprobarse que convirtió su casa en una unidad básicas con reuniones de neto corte político, pues el “Conejo” buscaba saltar de nuevo a la intendencia.

“Hecho político”

Según fuentes ligadas a su entorno, tiene las mismas intenciones, aunque, por el momento, pasa sus días frente al televisor y a las noticias, con pocas visitas de familiares y amigos, ya que “no quiere tener problemas con la justicia y desde que recibió el beneficio llegó a su casa y no salió”.

En los últimos días, en cambio, se mostró más inquieto y hasta un tanto molesto, en especial, con el proceso penal seguido en su contra, recientemente extendido hasta el 4 de febrero. Adjudica todo a un hecho de tinte político, del cual asegura no tener nada que ver. Incluso, se lo habría escuchado decir que la causa penal tendría una única intención: alargar los plazos para impedir que se presente como candidato a la intendencia de Morillo.

Atta Gerala sumó 25 años al frente de la comuna norteña.