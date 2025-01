Chocó contra dos árboles, un cesto de basura, un poste y se fugó

En la madrugada del jueves, alrededor de las 2hs. en Av. Ecuador al 1400, un vehículo, impactó contra dos árboles apostados en la vereda de un hogar, chocando contra un cesto de basura y arrastrando un poste de luz e internet.

Al escuchar el impacto, Dora, propietaria de la vivienda, fue advertida por un vecino que dijo el vehículo involucrado se dio a la fuga seguido de una camioneta roja.

En diálogo con Todo Salta Noticias, la mujer dijo que tras el hecho quedaron sin luz y sin el servicio de internet, algo fundamental para ellos, siendo perjudicados no tan solo con la pérdida de los elementos que tanto le costaron como el cesto o los árboles.

Dijo que la policía se apersonó y dio con la patente del vehículo tirada en el suelo, por lo que ya se habría localizado al dueño del automotor.

“La policía nos dijo que ellos se van a encargar y que no podíamos hacer una denuncia porque no había daño en mi casa o personas” manifestó angustiada, por lo que pidió al conductor que tenga empatía: “Yo valoro mucho mis árboles, mis animales, lo que puse acá me costó”.

Solicitó también mayor presencia policial en la zona.