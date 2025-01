Emotiva historia: Le robaron el auto, pero algunos días después se ganó una camioneta

A través de las redes sociales de BingosDelNorte se pudo conocer la historia de Martín Gonzalez, quien contó que antes de ganarse la camioneta VW Amarok, estaba muy triste y "no sabía que hacer" dado que le habían robado el vehículo que tenía.

"Yo tenía un auto que lo alquilé durante diciembre, cuando pedí que me lo devuelvan me dí cuenta que me lo habían robado", comenzó contando el hombre.

Pese a esto, el compró el bingo pero llegado el "domingo 22 no lo jugué, porque estaba muy triste. Después me avisaron que gané".

"Siempre elegimos el número al azar, se lo pedí a mi vecino que es el vendedor y permaneció bajó una virgen a la que nosotros siempre le pedimos", sentenció antes de finalizar asegurando que esta vez el vehículo lo destinará a uso personal.