Caso Ramasco: "La familia no quiere justicia, quiere que yo sea culpable", afirmó Vaccarella

Noticia de las últimas semanas fue la novedad por parte de la Justicia, respecto a que la investigación por el fallecimiento de Lautaro Ramasco tuvo su avance, con la detención de un “trapito”, quien habría arrojado una piedra al vehículo donde viajaba el joven por avenida Tavella.

Tras conocerse esta novedad, el conductor Gustavo Vaccarella estuvo hablando con Multivisión Federal donde instó a que la verdad de lo ocurrido es lo que está indicando la Justicia, con un avance en la investigación que ha llevado a esta detención: “Lo que consta es lo que hay en la investigación, hay un montón de expertos que, después de un montón de pericias, llegaron a esta detención”.

Autopsias, testigos, imágenes de cámaras del 911 y particulares y la reconstrucción del recorrido de Lautaro Ramasco, fueron algunas de las acciones que se llevan adelante en el marco de la investigación, a esto se sumó que desde la Fiscalía requirieron a Vaccarella el 20 de diciembre su teléfono personal y computadora, elementos que se encuentran en manos del CIF.

Su abogada, Andrea López, manifestó que esto se trataba de una cacería pública y fábrica de culpables hacia su cliente por los amedrentamientos que le injuriaron: “Un hecho que está siendo investigado y surge una cuestión de pruebas que la Fiscalía se remitió y esclarece cada día más la inocencia de Gustavo”.

Señaló que los mensajes publicados entre su cliente con el fallecido, fueron sacados de contexto, siendo la Fiscalía la que determinó que se trataba de intercambios descalificantes entre ambos, pero no así una amenaza de muerte.

“Actualmente no está imputado de nada, no fue citado a la Fiscalía, no hay una figura delictiva que se le pueda atribuir”, destacando que por las pericias de las cámaras hay un sujeto imputado por homicidio simple.

Sobre las declaraciones del familiar de Ramasco que no hay presencia de trapitos en la zona, Vaccarella dijo que en los últimos años se vieron más en los semáforos del lugar: “Hay declaraciones de personas que conocen a estos chicos y están ahí siempre trabajando. Yo no los conozco”.

Para finalizar, sostuvo que al ver la saña con la que lo inculparon: “La familia Ramasco no quiere justicia, quiere que yo sea culpable”.