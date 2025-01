¡Atención salteños! Advierten por estafas en nombre de EDESA

Desde EDESA alertaron por estafas en nombre de ellos. Enumerando los casos, la semana pasada ocurrió con un número cordobés, ahora surgieron uno con código de Buenos Aires (11 2607-5116) y otro de Salta (387 629-6239).

El modus operandi habría sido por medio de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales.

Asimismo, informaron que desde la red social Facebook también están ofreciendo descuentos de hasta el 50% para jubilados y pensionados.

Por tal motivo, la empresa recuerda a los usuarios que EDESA: no realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal; no ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos; no ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados; no comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería; no solicita pagos a nombre de terceros.

Además, el WhatsApp oficial de la empresa es 3875 49-2222 y es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones. Para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como: claves personales; números de tarjetas; códigos recibidos en su celular.