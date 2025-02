Causa seguros: Declaró el último imputado, el juez definirá si procesa a Alberto Fernández

El juez Julián Ercolini completó ayer la ronda de 39 indagatorias en la causa seguros y a partir de ahora quedó habilitado a definir la situación procesal del ex presidente Alberto Fernández y del resto de los imputados. En pocos días, el ex presidente podría recibir dos procesamientos en Comodoro Py, algo inédito en la historia reciente de los tribunales federales.

Ercolini indagó a Carlos Soria, uno de ex directores de Nación Seguros. En realidad, la declaración ya había comenzado y nunca se pudo terminar. Estaba previsto que la segunda parte se haga a fines de diciembre pero no fue posible por los feriados de Fin de Año. Soria está viviendo en Barcelona por lo que la indagatoria se hizo vía zoom. “Contestó preguntas”, apuntó una fuente judicial de acuerdo a Infobae.

El ex director de Nación Seguros cerró una lista extensa de indagatorias que arrancó el 27 de noviembre con Alberto Fernández. Su declaración era esperada con atención por el resto de las defensas porque inaugura un período de 10 días hábiles para definir la situación procesal de todos los imputados. “Son muchas declaraciones, hay que cruzar lo que dijeron”, advirtió una fuente de la causa. Eso implica que posiblemente el plazo se extienda unos días más.

Pero hay otro dato que podría cambiar el rumbo de la causa. El viernes, la Cámara Federal decidirá por sorteo si Ercolini sigue a cargo del juzgado federal 11. Si no continúa, el expediente pasaría a otro juez y la definición podría demorarse mucho más.

Mientras tanto, hay un planteo de recusación que hizo el ex presidente contra el juez Ercolini. “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”, dijo Fernández este lunes al pedir el apartamiento del juez ante el juez Roberto Boico. Y agregó: “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”.