Estremecedor relato de la familia de la nena baleada: “Estaba mirando al cielo y se desplomó”

El dramático episodio ocurrió durante los festejos de Navidad en Morón, cuando Angelina, una nena de 12 años, recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba junto a su familia en la vereda de su casa. El caso generó conmoción y es investigado por la Justicia, que intenta identificar al autor del disparo.

Uno de los tíos de la menor, Ricardo, relató cómo fue el momento exacto en el que la bala impactó en la niña. “A las 12.05 salimos a la calle para que los chicos pudieran preparar los regalos para el arbolito. Ella estaba mirando al cielo y de repente se desplomó”, contó.

Según el testimonio, la menor alcanzó a expresar que sentía ardor tras el impacto. “Decía ‘me quemó’. La bala le pegó de costado. Hablaba y caminaba, pero a los pocos minutos perdió el conocimiento”, explicó el familiar.

En ese momento, en la vereda había entre 10 y 12 chicos. “Enseguida nos dimos cuenta de que se trataba de un proyectil”, señaló Ricardo. Angelina fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y, horas después, derivada al Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en una sala de terapia intensiva.

Sobre su estado de salud, el tío llevó algo de tranquilidad: “Ahora está mejor. No se vio afectada la parte motriz. Está sedada, con sus padres acompañándola. El cuadro está controlado, dentro de los parámetros esperables”.

Avanza la investigación por el disparo

Hasta el momento, la Policía no logró identificar al autor del disparo. “No se sabe quién fue. Supongo que se trató de un calibre chico, porque si hubiera sido otro, no la estaría contando”, sostuvo Ricardo, visiblemente indignado.

“El que disparó es un inconsciente. Personas así no merecen estar festejando la Navidad”, expresó con bronca.

En el marco de la investigación, este mediodía peritos policiales hallaron tres vainas servidas en las inmediaciones del lugar donde Angelina fue herida. Una de ellas, calibre 9 milímetros, fue encontrada en la esquina de la vivienda, mientras que las otras dos aparecieron en patios internos de casas cercanas.

Según informaron fuentes del caso, aún no se pudo determinar si las vainas corresponden a un calibre 38 o 9 mm, dato clave que dependerá del análisis del proyectil que permanece alojado en el cráneo de la menor.

La causa está a cargo de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón, quienes ordenaron una tomografía de urgencia para establecer con precisión el calibre de la bala, información fundamental para avanzar en la identificación del arma y del responsable del disparo.