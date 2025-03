Ante el ajuste de Nación, destacan el esfuerzo de provincia para ayudar a oncológicos

Novedad de los últimos días fue la decisión del Gobierno Nacional, en la cual el Ministerio de Salud de la Nación absorberá el Instituto Nacional del Cáncer, justificando esta decisión en la finalidad de “eliminar duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente”.

La novedad en la órbita local impacto de forma inexorable, con cierta incertidumbre de lo que pueda pasar a partir de ahora, pero considerando que en primera instancia no generaría mayores cambios para el paciente de manera directa.

Al respecto del caso y en diálogo con Salta|12, Ana Camejo, de la fundación Pacientes Adultos Oncológicos Salta (PAOS), espetó que “la salud del paciente oncológico empezó a pender de un hilo”. También que la situación de los pacientes oncológicos es precaria desde que Nación los tomó “como un número en rojo”, siendo de las dificultades la provisión de medicamentos.

“El presidente de la Nación está haciendo un abandono de persona”, apuntó Camejo manifestando que “mucha gente falleció en 2024 por la falta de medicación” oncológica, sin olvidarse de complicaciones para prótesis, estudios, la eliminación del programa de cuidados paliativos de Salud de Nación, etc.

Algo que Camejo reconoció fue que, a nivel provincial, “se hace lo que se puede y no hay queja porque la provincia hace todo lo que está en sus manos y por eso no pasamos tantas necesidades como en otras provincias del país donde es desesperante la situación”.

Ejemplo de ese esfuerzo de Provincia que ponderó fue que, cuando se suspendió el Programa de Cuidados Paliativos, la farmacia del hospital San Bernardo hizo preparar “metadona GTS y morfina” para poder tratar a los pacientes que asisten a ese Hospital y que se encuentran en estado terminal.