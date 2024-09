Preocupa el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual

Esta jornada, Licenciada Laura Caporaletti, jefa del programa VIH, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), dio a conocer la preocupación por el creciente aumento de casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Entre las infecciones de transmisión sexual, una que creció considerablemente fue la sífilis, una enfermedad que parecería erradicada o antigua.

“Seguimos trabajando bastantes años con esto, que vemos un incremento no solo reflejado en Salta sino también en el mundo”, comentó la jefa del programa en Multivisión Federal.

Si bien se trata de una enfermedad tratable y curable, su diagnóstico es necesario, ya que el dejar pasar su tratamiento puede traer complicaciones sobre todo en caso de embarazos.

En cuanto a los síntomas, puede presentar una lesión visible, no molesta ni dolorosa en general, por lo que no tratarla a tiempo y recurrir a medidas caseras, no eliminan la infección de la sangre: “Las secuelas son las que vemos con la evolución del tiempo, que es lo peligroso”.

A pesar de la existencia de nuevos métodos anticonceptivos, tratamientos a enfermedades crónicas y la interrupción legal, los controles y chequeos no se deben relajar, ya que recae en la responsabilidad individual en cuanto a la sexualidad de cada uno.

“Si hay madurez y la iniciativa de comenzar relaciones sexuales, el punto fundamental es aprender cómo cuidarse y la importancia del chequeo”.

En el caso particular del VIH, se pueden realizar análisis desde los 14 años sin necesidad de un adulto que intervenga.

La población joven-adulta entre los 19 a 30 años es la que más consulta, señalando que el control debe recaer en todos, ya que hay casos de ITS en mayores de 70 años como en menores de 14 años.

Los testeos, mamografías y Papanicolaou, se realizan en distintas localidades de la provincia, en el caso de la capital no es necesario concurrir al centro, ya que en los barrios cuentan con los mismos.