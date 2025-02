¡Corazón partido! Falló el primer casamiento programado este San Valentín

Día de San Valentín, 14 de febrero, felicidad, romance e ilusión se sentía en las puertas del Registro Civil, pero todo cambió por un instante, ya que una de las 17 uniones que iban a celebrarse se frustró ¿qué pasó, falló Cupido?

En este caso no, los novios estaban puestos y dispuestos a unirse, pero los testigos no llegaron por lo que la ceremonia no tuvo lugar.

Pero los que pudieron dar el sí fueron Bianca y Carlos, quienes tras años de estar de novios buscaron un paso más en su relación contrayendo nupcias.

“Estamos re felices”, dijo ella emocionada y nerviosa por el momento, un romance que llevó sus años de distancia, ya que Carlos al conocerla por primera vez como amiga de su hermana perdió su rastro, buscándola 7 años hasta dar con ella.

Es que el hombre oriundo de Güemes, tuvo que realizar una búsqueda incansable de su media naranja: “Fue flechazo a primera vista y la volví a encontrar” dijo el enamorado.

Después de mucho papeleo y de dar con esta fecha tan especial para los enamorados de casualidad, sellaron su amor: “Tenía que salir así”, dijo Carlos.