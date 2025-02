Otra denuncia de discriminación a una persona trans, un boliche no la dejó pasar

Nuevamente y en menos de una semana, se vuelve a suscitar un episodio que termina con una denuncia por discriminación, siendo la afectada una persona trans quien ahora afirmó que no la dejaron ingresar a un boliche de la zona sur de la ciudad.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió FM Profesional, fue a través de sus redes sociales que esta persona contó lo que le ocurrió al querer ingresar a un boliche ubicado sobre Av. Paraguay donde personal de seguridad le habrían negado el acceso sin mayores razones.

En base a su descargo, meses atrás le habrían impedido en un primer episodio el paso al boliche, siendo la razón que era trans. Luego de este caso, el sábado quiso volver a entrar al boliche pero otra vez no la dejaron ingresar al local bailable.

Cuando quiso preguntar las razones, estas fueron vagas. “No me dieron un motivo claro. En un momento me dijeron que debía presentar mi documento con identidad de género femenina. Se los mostré, porque lo tengo actualizado, pero aun así me dijeron: ‘No, ustedes no pasan. Se pueden retirar’”, rememoró.

La víctima de este caso de discriminación, de nombre Ayelén, se lamentó que estos hechos sigan ocurriendo. "Estamos en 2025 y sigue pasando esto, es lamentable", espetó agregando que, cuando le preguntó a mujeres policías qué podía hacer ante lo que le pasó, ellas le dijeron que hable con el dueño, al no poder oponerse a la postura de la seguridad del boliche.

“Solamente le pedíamos que nos den alguna razón de por qué no nos dejaba pasar”