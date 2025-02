LA UCR minimizó la salida de Jorge del partido: “No mueve el amperímetro”

Novedad política reciente fue el anuncio de la concejal Laura Jorge quien, por sus redes sociales, anunció que dejaba la Unión Cívica Radical para sumarse al espacio de La Libertad Avanza, afirmando que sus convicciones seguían intactas.

Sin embargo y tras conocerse la salida de la edil, desde la UCR salteña le restaron trascendencia o impacto al retiro de Jorge del partido, asegurando que lo primero son las bases y el ideario del espacio, mientras lo demás son nombres.

Así lo reflexionó Ángel Ortiz, presidente del Comité Capital de la UCR quien, en diálogo con InformateSalta, espetó que el partido “tiene 120 años, que se vaya o vuelva alguien no mueve el amperímetro; si hay gente que siente vientos de cambio propios, tomarán sus decisiones”.

A esto agregó que desde la UCR “seguimos en nuestros pasos, teniendo autoridades regularizadas, estando constituidos en 18 departamentos de la provincia, con sus órganos vigentes; entonces, estamos enteros institucionalmente”, espetó.

"No veo que otros concejales se puedan ir, no se puede descartar al no saber qué pasará, pero nosotros tenemos puertas abiertas"

Es en ese ánimo, convicción y firmeza que, desde la UCR salteña, ya se alistan para la contienda electoral próxima, luego que en noviembre, tal como recordó Ortiz, en la convención provincial “se aprobó la constitución de un frente, con la idea de un esquema similar o igual a Juntos por el Cambio en 2023, de constituir un frente opositor”.

Por último, Ortiz dijo que los nombres para esos comicios vendrán después ya que “primero hay que establecer el marco, la propuesta electoral” con otros partidos o espacios, mientras que “quienes quieran ser candidatos, se deberán movilizar y hacerse visibles”.