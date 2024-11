Fin a la interna radical salteña: La Justicia validó a Farfán al frente del partido

"Calentitos los panchos". Así estaban algunos afiliados dentro de la Unión Cívica Radical de Salta quienes acudieron a la Justicia, pidiendo la nulidad de la elecciones internas que llevaron a Laura Farfán a presidir el partido, pero que ahora ésta fue revalidad en su cargo.

¿Qué pasó? Ocurre que el sector opositor dentro del radicalismo, encabezado por Rubén "Chato" Correa y Carlos "Tucán" Manzur habían acudido a la Justicia, con pedidos de nulidad tras los comicios, pues alegaban que se habían violado sus derechos durante el proceso electoral y pedían que se anulara la elección.

Ahora y luego que el juez de primera instancia desestimó la demanda, es decir, no hizo lugar a los pedidos de los afiliados., la Cámara Nacional Electoral revisó la decisión del juez de primera instancia y confirmó su fallo, rechazando la apelación presentada por los afiliados.

En ese fallo de cinco hojas, la Cámara Electoral argumentó su rechazo indicando que los afiliados no explicaron con claridad cuáles fueron los derechos que se les habría negado durante el proceso electoral; que éstos no demostraron el supuesto incumplimiento de las normas partidarias les hubiera causado un daño real y significativo.

También recalcó que la ley argentina establece que la justicia electoral no puede intervenir en todos los aspectos del proceso electoral interno de un partido político. En este caso, la Cámara consideró que la cuestión planteada por los afiliados no era de su competencia. Así, confirmó la decisión del juez de primera instancia y rechazó la demanda.

Pagar las consecuencias

Conocido el fallo, en la UCR de Salta ya decidieron cómo procederán contra los demandantes: Dentro del partido han anunciado la presentación de acciones disciplinarias contra Correa y Manzur ante el Tribunal de Disciplina radical, entendiendo que las acusaciones fueron graves y abarcan una amplia gama de irregularidades.