Tras convertirlo en una sociedad anónima, el Gobierno planea cerrar sedes del Banco Nación

El Gobierno nacional avanza en la transformación del Banco Nación y proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad antes de su eventual privatización.

La decisión se enmarca en el decreto firmado por el presidente Javier Milei, que convirtió al banco en una sociedad anónima, en reemplazo de su anterior condición de sociedad del Estado. Según fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la eficiencia de la institución y reducir el déficit fiscal.

Si bien la normativa no menciona explícitamente la reducción de personal ni el cierre de oficinas, desde el Ejecutivo confirmaron que existen proyecciones en ese sentido. “Los análisis pormenorizados estarán en manos de las autoridades del banco”, señalan fuentes oficiales. La determinación de las provincias más afectadas y los plazos de ejecución dependerán de la conducción del Nación, aunque todavía no se han precisado fechas.

Actualmente, el Banco Nación cuenta con 780.000 dependencias en todo el país, y el plan del Gobierno apunta a reducir la cantidad de sucursales, priorizando aquellas ubicadas en municipios con tasas impositivas más elevadas. Actualmente tiene más de 17.000 empleados en todo el país, siendo la institución financiera más grande de Argentina.

“Habrá recortes y es necesaria una reestructuración de los convenios de trabajo”, afirmó un funcionario nacional. A pesar de los cambios proyectados, el directorio de la entidad encabezado por Daniel Tillard, permanecerá sin modificaciones por el momento.

Un antecedente en La Pampa y la estrategia oficial

La estrategia de reducción del Banco Nación ya tuvo un antecedente en octubre de 2024, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre de nueve de las 14 sucursales de la entidad en La Pampa.

La medida fue adoptada luego de que el gobernador Sergio Ziliotto incrementara la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, lo que impactó en los créditos familiares ya pequeñas y medianas empresas (pymes). En aquel momento, la decisión del Gobierno nacional desató el rechazo de la provincia y los municipios afectados, un escenario que podría repetirse si el ajuste se extiende a otras jurisdicciones.

Si bien aún no se definieron fechas para los cierres, desde la Casa Rosada no descartan ejecutarlos antes de enviar el proyecto de privatización del Banco Nación al Congreso. La iniciativa legislativa aún no tiene un plazo estipulado, pero representa el objetivo final del Ejecutivo, que busca deshacerse de las empresas estatales.

En ese contexto, la administración de Milei ya se convirtió en todas las empresas estatales en sociedades anónimas, aunque hasta ahora solo obtuvo la autorización del Congreso para privatizar ocho de ellas.

Mientras tanto, el área de Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, trabajan en reestructurar las compañías para hacerlas más atractivas a potenciales inversores privados.

En 2024, el Banco Nación ya redujo su planta en un 7%, lo que significó la desvinculación de unos 1.000 empleados. Ahora, la reestructuración apunta a municipios con tasas impositivas más altas, donde ya existen presentaciones judiciales en curso.

Mientras tanto, el sindicato La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, anticipó un fuerte rechazo a las medidas y calificó la decisión del Gobierno como una “estafa”.