Créditos de hasta $100 millones para comprar automóviles 0km

Los créditos se generaron tras un acuerdo entre Banco Nación y la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). Se trata de una línea de crédito que permitirá financiar hasta el 100% del valor de un automóvil 0 km.

Por el momento los créditos, por el momento no están disponibles, pero brindarán la posibilidad de obtener hasta 100 millones de pesos a un plazo de 72 cuotas fijas. Por el momento, se supo que la financiación será personal, no prendaria, lo que significa que el crédito no estará asociado a un bien específico, sino que será otorgado con condiciones similares a las de un crédito personal convencional.

La financiación se podrá gestionar directamente en los concesionarios adheridos al acuerdo, sin necesidad de que los clientes acudan a una sucursal del Banco Nación, y servirá para automóviles tanto nacionales como importados.

La medida fue recibida con entusiasmo por parte de los concesionarios, quienes ya han comenzado a anticipar un aumento en las ventas de autos nuevos, especialmente en segmentos como el de pick ups.