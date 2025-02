¿Mañana sube la nafta? El incremento no superaría el 3%

Desde el gobierno dialogan con petroleras por un posible aumento en los combustibles a partir del 1 de marzo. Se estima que el incremento no superaría el 3% en promedio para todo el país. La administración libertaria busca frenar cualquier suba de precios por el incremento que puede tener en la inflación.

En el país las refinerías venden sus productos a un valor de paridad de importación. Así, las modificaciones en el precio de referencia internacional del crudo Brent impacta directamente en el cálculo para las subas. En el último mes, tuvo una tendencia a la baja pero inició un sendero de recuperación ayer por la mañana, informaron desde EnergíaOn.

"Hemos hecho un proceso matemático para no generar picos de aumentos y picos de baja. Me parece que no estamos acostumbrados y no sería bien tomado por los consumidores. YPF es una compañía muy importante que lo puede hacer y no pierde", expresó el CEO de la petrolera, Horacio Marín.

En una entrevista con A24 sostuvo: "Nosotros hacemos un procedimiento donde promediamos muchos meses y en base a eso tomamos la decisión. Si hay aumentos, no serán importantes".