Remisero se durmió, chocó un auto estacionado y terminó hospitalizado

Alrededor de las 8 de la mañana se dio un fuerte choque en calle Córdoba al al 1100, entre calles Tucumán y Rioja. Allí un remisero, que sería chofer, se durmió e impactó fuertemente a un automóvil estacionado en la puerta de un domicilio particular, al cual por la fuerza del impacto terminó subiendo a la vereda por el lateral izquierdo.

Estaban llevando la nena al Jardín, una desgracia con suerte

Tras el impacto, el ocupante del remis resultó lesionado en lo que sería el rostro, por lo que fue asistido por SAMEC y trasladado al hospital.

En tanto el propietario del automóvil estacionado y dañado por el remisero, convocó a su abogado, el cual explicó que cuando su cliente salió para llevar su nena a la escuela se dio con el auto en la vereda y ya estaban trasladando al conductor del remis en una ambulancia.

Parece que se durmió, no hay signos de efracción

José, el abogado contó: "Gracias a dios no había nadie en el auto, estaban llevando la nena al Jardín. Cuando me hice presente el personal policial no me dio referencia de que había pasajeros, pero que el conductor se golpeó la cara y hay rastros de sangre pro todos lados".

El letrado señaló que en el lugar no hay indicios de frenado "parece que se durmió, no hay signos de efracción el golpe fue tan fuerte que lo loevantó al auto, lo levantó y lo subió a la vereda, las dos ruedas tienen marcas de que se golpearon y aboyaron las llantas en el cordón. Pero una desgracia con suerte" cerró por Multivisión.