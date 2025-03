Milei recorrió Bahía Blanca: “Acompañará en la reconstrucción”, afirmó su intendente

Luego del terrible temporal acontecido hace un par de días, dejando importantes pérdidas material y de vidas, el presidente Javier Milei estuvo recorriendo esa localidad bonaerense donde tomó contacto con la situación de catástrofe reportada por las secuelas de las precipitaciones desarrolladas.

Tras la recorrida que el Jefe de Estado realizó en compañía de la a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el intendente de Bahía Blanca aseguró que Milei ayudará a la reconstrucción de esa ciudad.

Así lo manifestó el jefe comunal, Federico Susbielles quien aseguró en conferencia de prensa que “está claro” que los bahienses necesitan más ayuda: “Él (por el presidente) lo que me planteó hoy es que está trabajando en eso. No tengo dudas de que está trabajando en eso. Y también me planteó que va a acompañar a los bahienses en la reconstrucción de la ciudad”.

Según reportó el medio Infobae, Susbielles también expresó que durante el recorrido que realizó junto a Milei “lo vi conmovido, lo vi con perfil bajo, no buscando notoriedad, de venir a generar otra cosa que no sea acompañar a los vecinos de la ciudad”, rescató del encuentro.

Por otro lado y sobre las tareas tras el anegamiento, el intendente indicó que actualmente el municipio se encuentra finalizando la etapa de estabilización y cerca de la normalización. Al respecto, precisó que se ha retirado el agua de Ingeniero White, por lo que las casas ya no se encuentran anegadas.

Hasta este miércoles, la cifra de fallecidos era de 16 personas, mientras que el número de evacuados rondaba los 523 damnificados.