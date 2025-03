"Mi abusador y su familia me hacen la vida imposible, y nadie hace nada"

Si hablamos de re victimizar, este caso es un ejemplo extremo de la situación. Una joven, que fue abusada de pequeña por un hombre mayor a quien su familia le había "prestado" un lugar donde vivir, decidió salir en los medios a fin de dar a conocer lo que vive ella y su familia desde que el condenado salió en libertad por buena conducta, pero lo peor del caso es que incluso la familia de este hombre participa de las acciones violentas contra ella y su núcleo más cercano, que fueron amenazados y agredidos.

"La familia no me deja en paz, me dicen que tengo la culpa, que 'él es un hombre enfermo'".

Recordó que años atrás, su mamá le cedió un espacio porque el abusador y su familia habían sido desalojados, por lo cual se conmovió al verlos dormir a la orilla de ruta con plásticos. "Viven en el mismo terreno mío, cuando ellos estaban desalojados mí mamá les prestó un lugar para que vivan, en ese tiempo es que este tipo abusa de mí y se lo llevan preso, desde ese día la familia me hace la vida imposible, no tengo vida, si salgo a trabajar me amenazan".

Romina, contó por Multivisión que no puede regresar tarde a su vivienda "Tengo que llegar temprano o manejarme en remis, no puedo manejarme tranquila".

Firme en su relato, la joven contó que durante los meses que vivieron en su mismo terreno el condenado la sometió "Durante el tiempo que vivieron acá, José Alfredo Burgo abusa de mí y va preso, estuvo preso 7 años, salió antes por buena conducta, dos meses antes. La fiscalía no me avisó que salió y me enteré por una vecina y desde ese día la familia me amenaza, en realidad desde que el estuvo preso, la familia no me deja en paz, me dicen que tengo la culpa, que 'él es un hombre enfermo'".

Hoy por hoy el condenado junto a su familia ya no residen en el terreno porque cuando salió en libertad, fue excluido pero la familia lo siguió a una vivienda en B° 15 de Septiembre pero casi a diario van al terreno para hostigarla a ella y a su familia.

"Cuando salió de estar preso vino para acá, yo lo denuncié y me dijeron que ya había cumplido condena, así que podía estar donde se le de la gana, me respondió la policía en la comisaría Sexta. Pero lo volví a denunciar, le dieron orden de alejamiento porque le pegó a mi hermana, le partió el labio y le pegaron en el ojo, tuvo desprendimiento de retina".

Como una película de terror contó que "Él viene cuando quiere, entra por el lado del río, entonces viene y cuando viene la policía se va por el río. Es un burla, tiene orden de alejamiento que no la cumple ni él ni el hijo ".

Una justicia que no acciona ¿Esperan que me encuentren muerta?

La esposa del condenado dijo ante la justicia que el espacio en su terreno había sido prestado,pero la justicia determinó que al ser fiscal no se puede hacer nada en ese caso puntual.

Agregó además, "No es solamente con nosotros que tienen problemas, a tres vecinos le robaron las cosas de dentro de la casa, la policía dice que no se llevaron a nadie detenido porque no los encontraron con las cosas en la mano simplemente encontraron las cosas en la casa, nos plantaron marihuana en el fondo de mi casa, se lo llevaron 3 horas, salió y vino a apedrearnos mientras nos amenazaban".

Por último la joven, dijo temer por su vida a diario "Me pusieron un cuchillo en el cuello y tengo la marca, me dijeron que donde me encuentren me van a matar, me van encontrar con la cabeza en la ruta. No sé que espera el Juez el fiscal para sacarlos, no se puede estar acá. Tengo consigna en la casa, todos los días pero cuando no están hacen lo que quieren. Esperan que me encuentren muerta".

Mostró la última denuncia que radicó su hermano, agredido cuando se dirigía en su moto a su trabajo "lo agarraron en la ruta, de espalda, le parten la nariz y lo tiran al piso. Tiene una fractura en tres lados de la nariz, tiene todo lastimado, al rato vino y nos amenazó a nosotras, que nos va pasar los mismos".