Para pagar el tratamiento de su esposa, vende sandwichs en el centro

En medio de las noticias pesadas y duras de cada día, surgen estos casos que invitan a los salteños a mostrar su buen corazón, a dejar de lado los egoísmos y a ayudar a quienes “la pelean” día a día, como es la historia de Daniel, quien vende sandwichs para salvar a su pareja, quien atraviesa un momento difícil de salud.

Daniel es uno de los vendedores que recorre la ciudad de Salta cada día, ofreciendo y vendiendo sus sandwichs de pollo, con los cuales busca juntar dinero que le permita no solo mantener a su familia, también ayudar a su esposa, quien atraviesa la etapa final de un cáncer.

La vida de Daniel no ha sido fácil, pues actualmente no tiene trabajo, sus hijos no están con él, pues están en distintas casas, mientras que su esposa se encuentra internada, atravesando la fase final de un cáncer de útero al que vino haciendo frente.

“Ando buscando trabajo y la forma de sacar adelante a mi casa, a mi familia, a mi esposa”, fue el testimonio de Daniel que se pudo escuchar por Multivisión Federal, donde contó que él trabajó como gastronómico, cajero y repositor, buscando algún trabajo en ese rubro.

Sin trabajo, con las dificultades de su vida y el difícil momento de su esposa, Daniel ha llegado a dormir en la guardia del hospital, en plazas inclusive, recibiendo ayuda de algunos amigos. Con algo de dinero, preparó sandwichs de pollo que ofrece por el centro a $3000 cada uno, con los que busca sustento.

Obviamente, la voluntad de los salteños puede materializarse no solo en la ayuda en la compra de estos sandwichs, también se puede dar una mano a quienes quieran aportar con dinero que le permita a este buen hombre mejorar su presente. El alias para ayudarlo es “daniel.480.giro.mp”, ¡todos a ayudar!

“Yo creo en los milagros, creo que Dios podrá hacer algo”