Elecciones en COMMOTECSA: Gabriel Barbito busca volver a la presidencia

Aunque aún no hubo una convocatoria a elecciones en el Colegio de Maestros Mayores De Obras y Técnicos De Salta (COMMOTECSA), "ya deberían haber sido convocadas de acuerdo a la ley", sostuvo Gabriel Barbito Torres quien en diálogo con InformateSalta adelantó que se presentará como oposición.

"Antes íbamos al Colegio y era como ir a nuestra casa, ahora tenemos que pedir permiso", sostuvo Barbito. En este sentido recordó que él ya estuvo al frente de la institución; "Deje el cargo con superávit y con la realización de la división de patrimonio con el COPAIPA".

Siguiendo esta línea apuntó que, "desde esa fecha hasta ahora no hay un balance presentado. Por esto hay muchos matriculados preocupados, son ellos los que me comentaron la situación y me convocaron nuevamente para que vaya al frente y busque recuperar nuestra institución y abrir las puertas para todos".

"Vamos a buscar el triunfo de los matriculados, hay mucho malestar por atribuciones que se tomaron las actuales autoridades en distintos temas que dificultan el normal funcionamiento de nuestra institución", sentenció.