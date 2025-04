PyMEs en crisis: "Estamos igual de mal en todos los sectores"

En un contexto marcado por la baja actividad económica y transformaciones significativas en la política comercial del país, las pequeñas y medianas empresas industriales expresaron su preocupación por el efecto cada vez mayor de las importaciones sobre su producción y cuota de mercado en el ámbito local.

Así lo revela un informe reciente de la Fundación Observatorio PyME (FOP), que examinó el ambiente entre las empresas manufactureras con entre 10 y 250 empleados durante el último trimestre de 2024.

De acuerdo con el estudio, el 40% de estas compañías perciben a las importaciones como una amenaza directa, mientras que un 23% indicó haber perdido terreno en el mercado interno debido a la competencia de productos extranjero

Miriam Guzmán, tesorera de la Cámara de Pymes de Salta, en diálogo con InformateSalta, expresó que 2024 fue un año especialmente desafiante para las pequeñas y medianas empresas. “Todo el año pasado fue desafiante para las Pymes. Todas estas series de medidas fueron impactando negativamente, tuvimos aumentos desmedidos en la luz, el gas, el transporte y el agua, y eso repercute en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas”, señaló Guzmán.

El consumo interno, por otro lado, no mostró señales de crecimiento, lo que obligó a muchas PyMEs a adaptarse. “El consumo no aumenta, y al no aumentar ese consumo, las Pymes tuvieron que reinventarse como siempre. En una encuesta, una gran mayoría decía que había aumentado ciertas ventas porque decidieron vender más por cantidad que por precio”, explicó Guzmán.

“Hace falta ayuda política que apoye a la microeconomía”

Según la empresaria, los vaivenes estacionales afectan a los diferentes sectores, y aunque en algunos momentos ciertos sectores logran repuntar, la mayoría de las PyMEs enfrentan condiciones similares. “Hay sectores y épocas estacionales en las que un sector remonta y el otro cae, y luego sucede a la inversa. En promedio, con todos los sectores, todos estamos igual de mal. La va peleando solo aquel que vende por cantidad y no por precio”, explicó.

Finalmente, Guzmán resaltó que las soluciones internas dentro del sector privado son limitadas y que la mejoría no podrá surgir únicamente del esfuerzo individual de las empresas. “Es muy difícil que haya una solución interna dentro del sector privado, tal vez solo para algunas empresas. Si tenemos que decir que va a haber una mejoría que parta del propio empresario, es complicado”, concluyó.