Florencia Peña estalló al ver su nombre en la denuncia de Viviana Canosa: “¡Es una aberración!”

La disputa entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani continúa intensificándose. Después de acusar a la comediante de robarle dinero y objetos valiosos en su casa hace varios años, la conductora recurrió a la Justicia para denunciar la presunta existencia de una red de trata de personas en Argentina.

En medio de la denuncia presentada en Comodoro Py, surgió una lista de celebridades que estarían involucradas, entre ellas, Florencia Peña, quien se defendió públicamente.

En medio de la controversia que despertó la denuncia de Canosa, algunas figuras fueron conectadas a la exhibición que realizó frente al fiscal Carlos Stornelli. El periodista Tomás Méndez reveló en Telenueve Denuncia (El Nueve) que los personajes de la televisión que la conductora habría involucrado serían Florencia Peña, La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Costa y Lizy Tagliani.

"Hemos accedido a la denuncia de Viviana Canosa. Tiene 20 carillas, de las cuales cuatro están en blanco, cuatro tienen capturas de un teléfono desde donde supuestamente le llegó una amenaza, por lo cual la denuncia como tal consta de cuatro carillas y media, en donde todo es potencial. No hay pruebas pero sí cosas graves", detalló.

Por su parte, la actriz de la obra Mamma Mía reaccionó de manera contundente frente a tamaña acusación.

En una entrevista con A la Tarde (América TV), no solo desmintió su vínculo con una supuesta red de trata, sino que también reveló que ya se encuentra en contacto con su abogado para iniciar acciones legales contra Viviana Canosa.

"Me lo tomo como el orto, como se lo deben estar tomando todos. O sea, ¿Qué está pasando, chicos? ¡Esto es un delirio! ¡Es un desquicie, todo! Mi nombre no ’cayó’ sino que cayeron los nombres de 750 personas creíbles a las que no entiendo porque se las está acusando ni de que. ¿De qué me están hablando? ¡Por favor, están pasando cosas más graves!", lanzó, enojada.

Segundos más tarde, Flor Peña disparó: "¡No entremos en este delirio! ¡Hace 45 años que laburo! Ustedes saben que yo las cosas me las tomo con humor pero esto no me lo puedo tomar como nada. Me lo puedo tomar como la aberración que es. Porque, de verdad, es grave", lanzó, visiblemente indignada.

"Yo hoy me levanté y vi todo esto...¿Qué les pasa? ¡Estoy muy enojada!", aseguró. Luego, al ser consultada si pudo hablar con Lizy Tagliani, la actriz dijo: "Si, obvio".

"Yo no tengo encono con nadie, soy una laburante que siempre dejó laburar a la gente y yo, a los periodistas les contestó. Esto, es una aberración", disparó Flor Peña antes de cerrar la puerta de su auto.

🔴 Florencia Peña CUENTA SU VERDAD



💬 "Hay un periodista que está diciendo barbaridades"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/rMnLMRXOxc — América TV (@AmericaTV) April 18, 2025

El descargo de Viviana Canosa tras darse a conocer quiénes serían los famosos de su denuncia: "No ensucien a gente"

Al tomar conocimiento del listado de nombres que circuló en los medios, la conductora utilizó algunos minutos de su ciclo Viviana en Vivo (El Trece) para pedir cautela en cuanto a la presentación que hizo en Comodoro Py.

"Hablé con un montón de gente porque alguien está dando nombres y diciendo que no hay secreto de sumario, ensuciando a gente que tal vez no tenga nada que ver con la denuncia que fui a hacer", afirmó."No ensucien a gente que está o no en la causa, porque yo ahora no puedo hablar, estoy bajo secreto de sumario. ¿Quién está mandando a operar a comunicadores?", planteó, tajante. /Clarin