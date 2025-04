El canal del delito: chorros, drogadictos, delincuentes que viven o se refugian en la Esteco

El canal de la Esteco, desde Gorriti hasta pasando la Av, Independencia, se ha vuelto en el aguantadero de drogadictos y delincuentes que provechan ese refugio para vivir, esconderse, escaparse.

A lo largo de más de 20 cuadras, este desagote pluvial de la ciudad, que en partes se encuentra tapado y en otras al aire libre, viven decenas de sujetos que son detenidos una y otra vez por la Policía, pero al ser liberados vuelven a cometer los mismos hechos.



En su gran mayoría están perdidos por la droga y el consumo de todo tipo de sustancias. Deambulan perdidos durantes las horas del día, atemorizando a la gente, pidiendo, robando, y si bien los vecinos los denuncian, la Policía se los lleva pero al poco tiempo se los vuelve a ver por la misma zona.



Son innumerables los hechos de violencia y robos en comercios de la zona, de lo que sea, porque solo les interesa lo que pueden conseguir para los próximos 5 minutos. Todos están hartos, y por más denuncias que se hagan la situación no mejora.



Durante el fin de semana se vio un gran despliegue policial en la zona, pero de nada sirve hacerlo una vez, puesto que esta gente decidió que la Esteco es su lugar en el mundo para vivir, y hasta tanto no haya un plan integral de seguridad en la zona y un abordaje integral para estos delincuentes y adictos a quienes no les interesa nada más que robar para consumir, va a seguir pasando. Una y otra vez.