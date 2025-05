Exigen la derivación urgente de un niño con autismo a Salta por "falta de atención adecuada"

Axel tiene 6 años y reside en Coronel Cornejo e inició con un cuadro respiratorio agudo que llevó a su mamá y abuela a trasladarlo hacia el hospital de General Enrique Mosconi, allí un profesional lo diagnosticó con Neumonía y lo derivó a Tartagal, ya que tiene como enfermedad de base el autismo, pero hasta ahora no consiguieron confirmar si es neumonía o que otra patología estando en el hospital Juan Domingo Perón.

Argelina Vera, abuela de Axel de 6 años, contó que: "Fue derivado desde Mosconi, fue atendido por el doctor Flores y tras realizarle una placa le diagnosticó Neumonía, como tiene autismo y tenía epilepsia, lo derivó a Tartagal, tras pasar por la guardia, lo pasaron a la sala, había varios médicos, vienen y nos dicen que tiene asma".

Enojada la mujer denunció que desde que fue llevado a las Sala "Ningún médico se apareció a dar un parte médico, a decir que tiene la criatura, si asma o neumonía".

Señaló que el encargado de la Sala donde se encuentra su nieto desconoció tal función y a su vez denunció que las enfermeras no le quieren informar que medicación le suministra a lo que le dijeron que "no tiene autorizado informar que le suministran"

"Nos tienen que decir que remedio le están colocando. Él no esta nada bien, el puff le tienen que hacer cada 4 horas y por ejemplo la enfermera del turno noche no le hizo y empezó a saturar mal. Pedimos una derivación a Salta para que lo traten bien".

Agregó a su denuncia que por el fin de semana largo no han logrado contactar con el gerente o algún médico "Al director lo fuimos a buscarnos dicen que es por el feriado se cansaron de llamarlo y no atendió, debería buscar un médico que nos derive, no come porque no está bien" cerró por Mosconi TV Color.