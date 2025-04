Violencia extrema: ¡No me pegués más, que no puedo respirar!

Muchas mujeres sufren a diario ataques físicos y sexuales de parte de hombres. El sábado Karen Torres, una joven de 21 años de General Enrique Mosconi, fue brutalmente golpeada por su novio "adicto" y busca respuestas desde la Fiscalía ya que el joven está libre, situación que la atemoriza, por un posible nuevo ataque.

Le decía que no me pegue más 'Me duele, no puedo respirar'

Karen habló con Ciudad Online y contó el momento de terror que vivió en manos de su novio el día sábado a la tarde en una vivienda de B° Belgrando de General Enrique Mosconi. "Mi ex novio me agredió en su casa, estaba con él, parece que estaba drogado y me agarró, me dijo que era culpable de todo lo que pasaba".

La joven explicó que su hermano tenía problemas con él. "Eran amigos pero mi hermano me decía que no me meta con él porque era una persona adicta y golpeador pero sin embargo yo empecé a salir con él porque a mí me trataba bien, a raíz de eso mi hermano quiso pegarle dos veces".

El día del hecho recuerda: "Nos íbamos a juntar a la tarde para venir a Tartagal, él me dice que no podía acompañarme y me dice yo te doy la plata, si querés andá sola o si querés vamos a otro día. Le dije que me iba sola, él agarró y empezó a golpearse la cabeza, yo estaba en un costado de la cama y él en otro, se vino y me apuntó, me decía muchas palabras, estaba en shock, porque es la primera vez que me pasaba esto y me agarra del cuello y me dice ¡Vos sos la culpable de todo!".

Siguiendo en su relato contó que cuando la tenía del cuello, la tiró en la cama y la empezó a golpear "Me metía piñas, me agarró el cuello, me agarró el cabello y me tiró abajo de la cama, me metía patadas, me insultaba y se tiró encima mío, le dije que iba a llamar la policía. Puso el celular en la cartera y tiró la cartera en la vereda, y le dijo que que si quería el celular que se pare y vaya".

En ese momento ella le dijo que lo iba a denunciar y el volvió a atacarla: "Me pegaba, yo le decía que no me pegue más, me quise levantar, caí y se subió arriba mío y me apretó el cuello y hago el último suspiro, me soltó y me insistió en que lo hacía por mi culpa".

Luego la arrastró por toda la casa hasta que la dejó tirada afuera de la vivienda. "Me metió dos patadas más y me dejó tirada, puso candado en su casa. Una vecina no quiso ayudarme. Le toqué la puerta del costado a la hermana, me dijo mi hermano no sirve, es drogadicto, me subieron al auto y ahí me llevaron al hospital y me pusieron oxígeno".

Posteriormente hizo la denuncia y el lunes se hizo presente en Ciudad Judicial a fin de conseguir que sea detenido ya que la familia lo está protegiendo. "Quiero que lo metan preso. Trabajo y tengo que andar con miedo que me vuelva a pegar".