Fabiola Yáñez acusó a Alberto Fernández de pagar 600 mil dólares para silenciar a Sofía Pacchi

La ex primera dama Fabiola Yáñez acusó al expresidente Alberto Fernández de haber pagado 600.000 dólares para silenciar a Sofía Pacchi, su ex asesora y amiga íntima, quien también fue invitada al cumpleaños de Yáñez en plena pandemia, en la ahora infame fiesta de Olivos.

La denuncia se conoció durante la emisión del programa ¿La ves? por la señal TN, donde se difundieron en exclusiva los supuestos chats entre Yáñez y Fernández. En uno de los mensajes, enviados en 2024, la actriz le recriminó al exmandatario:

"Manzano y Olmos bancaron la extorsión de Sofía Pacchi para defenderte a vos, no a mí, como vos me quisiste hacer creer. Para que ella no publique tus mensajes y las cosas que hacías. 600.000 dólares le dieron para defenderte", se lee.

En medio de una tensa discusión, Fernández negó conocer los hechos a los que se refería su expareja:"No sé de qué me hablás, Fabiola. No sé nada de lo que me hablás. Solo sé que no te estoy mintiendo. Yo saco fuerzas de donde no tengo para bancar lo que viví. Tal vez sea mejor terminar con todo".

El intercambio habría tenido lugar en el marco de la causa por violencia de género iniciada por Yáñez contra Fernández. En esa investigación, la Justicia autorizó el secuestro y posterior análisis de los dispositivos electrónicos del expresidente. Los chats fueron obtenidos de una tablet y un celular incautados en agosto de 2024, tras un allanamiento en un departamento de Puerto Madero.

Los mensajes fueron incorporados a la causa luego de que el juez federal Julián Ercolini aceptara un pedido de la defensa del expresidente para que los dispositivos sean peritados formalmente.

Sofía Pacchi fue una figura central durante la etapa de Yáñez como primera dama. Amiga cercana y asesora de comunicación, estuvo presente en numerosos eventos oficiales y también en momentos íntimos, como el cumpleaños de julio de 2020 en la Quinta de Olivos, que derivó en una causa judicial por violación a las restricciones sanitarias.

En 2023, tras la denuncia por violencia de género, el fiscal federal Ramiro González citó a declarar a Pacchi como testigo, dado que habría estado presente durante varios de los episodios denunciados por Yáñez. Sin embargo, hasta el momento, la exasesora no ha hecho declaraciones públicas ni se ha pronunciado sobre su vínculo con Fernández ni con la ex primera dama.