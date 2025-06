Antes de las vacaciones, transportes escolares podrían tener una actualización de precios

Esta noticia está orientada a los bolsillos de aquellos padres cuyos chicos están cursando el ciclo lectivo 2025 pues los transportes escolares podrían tener una nueva actualización en sus valores, para antes del receso invernal, pero con un porcentaje de incremento muy leve.

Así lo comentó Nilda Bini presidenta de la Asociación de Transportes Escolares de Salta, quien si bien recalcó que la suba de los combustibles no está siendo tan fuerte como otras veces, no siendo tampoco duro el impacto, esa actualización responderá a varios aumentos variados que indefectiblemente devienen en pensar nuevos costos.

Al ser consultada por InformateSalta sobre el impacto de la suba de los combustibles los hizo subir sus precios de sus traslados, Bini indicó que todavía no pasó pues “seguimos absorbiendo nosotros” esos aumentos, “reduciendo nuestra ganancia”, explicó.

No obstante, no descartó que para las próximas semanas, puedan haber noticias sobre actualizaciones en el valor del traslado escolar. “Va a ser mínimo, porque no varió bruscamente el porcentaje que se dio” del combustible, anticipó Bini. “No es como otras veces que era del 10% o 20%, ahora no llegó al 5%”, sumó.

¿Cuándo podría anunciarse el incremento del transporte escolar? Según la presidenta de la Asociación, “podría ser antes del segundo semestre, no post vacaciones, sino antes”, vaticinó sobre cuándo se sabrían los nuevos precios que se podrían determinar.