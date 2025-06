Dolor en medio de la polémica; qué dice el dueño del caballo que murió después del desfile

"Chuequito" ya no está entre nosotros; la noticia se hizo pública sin muchos detalles. Luego de un episodio dificil de olvidar para los presentes, el caballo que colapsó el día del desfile en honor a nuestro prócer dejó de existir.

Como protagonista de un polémico debate, el dueño del animal hizo un posteo emotivo en instagram en dónde lo despide y le agradece todo lo compartido. Sin esconderse y con perfil público, dejó sus palabras llenas de dolor y nostalgia. Hizo mención también a la ayuda de los profesionales que lo acompañaron en esta situación, como también a la Policía de la Provincia.

En fechas como éstas siempre surge la misma discusión acerca del cuidado y protección de animales, y se genera un gran contraste entre las costumbres de nuestro folclore y la lucha por los derechos.

"Me duele muchísimo ver a tanta gente hablando y opinando con tantos comentarios negativos, sin saber la verdad"

El gaucho y su familia siguen consternados por lo sucedido, defendiendo siempre la crianza, amor y vida que le dieron al animal hasta el final de sus días.

En contraposición a las declaraciones de los proteccionistas, algunos veterinarios indicaron que son circunstancias que no se pueden controlar, en ningún ser vivo, que impactan a la salud de manera repentina. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan agravantes, pero poco se sabe del contexto, solo lo que lamentablemente vieron miles de personas y se hizo viral por redes con imagénes sensibles, sumando miles de opiniones al respecto.

Es así que, la nobleza de Chuequito queda a los pies del monumento a Don Martín Miguel de Güemes, en una escena dantesca y triste, que quedará en la memoria de los salteños y sobre todo en la familia de sus dueños.