El plan secreto de Milei para ganar en octubre

Bajar todavía más la inflación. Mantener el superávit fiscal y el orden macro, aunque sea a fuerza de vetos. O recurriendo, en última instancia, a la justicia. Y, por supuesto: seguir al frente de la batalla cultural, con la misma intensidad de siempre. O todavía una mayor.

Este es el plan secreto del presidente para ganar, en octubre, con una diferencia de 10 puntos.

Milei analizó hoy todo el cuadro de situación de su gobierno, con lapicera y papel en la mano. Lo hizo desde su despacho de trabajo de la Quinta de Olivos, mientras desayunaba con café con leche. Este es el primer cuadro que dibujó.

El presidente entiende que, antes de octubre, tiene que sortear las siguientes dificultades:

La embestida de los 23 gobernadores y un jefe de Gobierno, quienes estarían a punto de lograr la aprobación de una ley para mejorar la distribución de impuestos coparticipables.

La discusión pública sobre si el crecimiento de la economía llega a la gente.

Los eventuales aumentos de las jubilaciones, del financiamiento de las universidades y del presupuesto para área de discapacidad.

La posible volatilidad del dólar a medida que se acerquen la fecha de los comicios.

Milei entiende que también cuenta, a su favor, con:

El acuerdo que acaba de lograr, en la provincia, con la mayoría de los dirigentes de Pro.

El mal recuerdo del peor gobierno de la historia reciente, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La impactante imagen de Cristina condenada por ladrona, presa en su domicilio, con una tobillera, mientras justifica la violencia de sus funcionarios y exfuncionarios que tiran estiércol y atacan la propiedad privada.

Las encuestas que recibe Milei indican que la mayoría sigue valorando que su gobierno haya bajado la inflación anual del 350 por ciento al 25%.

Además, con la calculadora en la mano, Milei aseguró que durante el primer trimestre de este año, la economía creció un 5,8%, mientras que durante el segundo trimestre trepó a un 7,6%.

El presidente agregó que esos datos fueron convalidados por el aumento en la recaudación del IVA, de aproximadamente el 8%.

Más adelante, aseguró: "El PBI per cápita está volando: ya llegó a 15 mil dólares. Es el más alto desde 2004. y esto no tiene que ver con el atraso cambiario, sino con la apreciación del peso". Y enseguida, agregó: "Además, la brutal baja de inflación se logro sin Plan Bonex, ni hiper previa, ni tipo de cambio fijo".

Y estimó: "Es la baja de inflación más rápida y mas virtuosa de la historia. además, en un tiempo más será solo un mal recuerdo".

¿Milei no teme que esta nueva oposición ampliada rompa la viga maestra del equilibro fiscal? "No- responde- porque no hará otra cosa que probar que estos tipos usan causas nobles no para mejorar la economía sino para volver al poder"

¿El presidente no tiene miedo de no lograr el número mágico de 87 diputados para sostener el veto a las leyes? Parece que tampoco.

Porque lo analiza de la siguiente manera.

Escenario 1. "Si las leyes tienen éxito, podrían generar, además de la suba del riesgo país, un boom artificial de demanda, lo que, desde el punto de vista electoral, nos terminaría favoreciendo a nosotros".

Escenario 2. "Si las leyes salen, pero nuestros vetos prosperan, esta dinámica provocará una baja del riesgo país, lo que terminará favoreciendo a la economía".

Escenario 3. "En el caso de que los vetos se caigan, recurriremos de inmediato a la justicia, y el efecto de esas leyes será nulo, por lo menos hasta después de las elecciones de octubre".

Milei, pero también Karina Milei y Santiago Caputo creen que, si las elecciones fueran hoy, las "fuerzas del cielo" alcanzarían el 45% de los votos, mientras que el peronismo apenas llegaría al 35%, con toda la furia.

Porque entre los activos de la gestión, machacarán con dos ideas fuertes, a saber:

"El salario promedio, medido en dólares, pasó de 300 a más de 1.000.

"Gracias a la baja de inflación, la apreciación del peso y el orden macro, más de 10 millones de argentinos pudieron salir de la pobreza".

Milei tampoco le teme a una eventual disparada del tipo de cambio al día siguiente de las elecciones. "El tipo de cambio flota. Y así como sube puede bajar. Lo importante es que una eventual suba del dólar no va a pasar a inflación. Porque seguimos teniendo déficit 0 y emisión 0".

El presidente tiene en su tablero de comando tres grandes áreas

Gestión

Política

Batalla cultural

A través de la gestión dice que se involucra en cinco de los ocho ministerios: Economía, Desregulación, Seguridad, Capital Humano y Cancillería.

Sobre la política sostiene que lo aburre y lo fastidia, y que solo interviene en casos extremos.

Milei asegura que su actividad preferida es en lo que denomina "batalla cultural".

La economía terminó el segundo trimestre creciendo al 7,6% interanual.



El consumo privado en máximos históricos.

- Sin reventar reservas como CFK

- Sin tomar deuda como Macri

- Sin plan platita y maquinita como Alberto. pic.twitter.com/jx8XD5BlmH — Ramiro Castiñeira (@rcas1) July 4, 2025

También aclara que él no odia a los periodistas en general, sino a la mentira en particular. En estos días, el presidente se pregunta porqué no debería defenderse y contestar a quiénes lo acusaron de incestuoso, zoofílico o nazi. O a quienes vienen sosteniendo que tenía un pacto con Cristina Kirchner. "Si yo hubiera sostenido un pacto con el kirchnerismo, Lijo ya estaría en la corte suprema".

"Si yo hubiera hecho un pacto con Rovira en Misiones, La Libertad Avanza no hubiera sacado casi el 30 por ciento de los votos por afuera el Frente Renovador."

"Si yo hubiera hecho un pacto de impunidad para Cristina con la Corte ella no estaría presa ¿no?" En realidad, ahora mismo, Cristina no solo está presa e inhabilitada. Sino que cada día que pasa parece más sumergida en la irrelevancia política, mientras Axel Kicillof trata de sacarse de encima el cartelito de irresponsable, por la desastrosa expropiación de YPF e indiferencia por las víctimas de la inseguridad.

Por Luis Majul