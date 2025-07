Provincia espera los arreglos finales de la Circunvalación para hacer su recepción

Meses atrás, InformateSalta se hizo eco de problemas que presenta la obra de la Circunvalación Oeste, en su tramo inaugurado aproximadamente un año cerrando esa carretera con la zona norte, donde hay parches y roturas en su calzada, generando preocupación en los conductores que transitan por ella.

Al respecto de esta situación, el director de Vialidad Provincial, Jorge Macedo, habló con FM Aries donde reiteró la tranquilidad que la empresa a cargo de la obra está procediendo a realizar todos los arreglos, antes que Salta haga la recepción provisoria de la carretera.

“La circunvalación todavía no está a cargo de la Provincia, está todavía para hacerse algunos trabajos de reparaciones de calzada, que tiene algunos desperfectos”, aseveró Macedo sobre las reparaciones que están haciendo a fecha con la empresa ejecutora.

“Calculamos que (la empresa) en tres meses hará las reparaciones, una vez hechos los trabajos, ahí recién se hará la recepción provisoria a la empresa, de ahí contar 12 meses del periodo de garantía para la recepción definitiva”, señaló cómo es el proceso.

Sin embargo, Macedo llamó a la calma y resaltó que no es mucho el daño que falta por reparar pues “está dentro de los parámetros normales”, como ser algunas ondulaciones en calzada, refacciones en el terraplén, con trabajos de drenaje, etc.

“Todo está dentro de lo normal”