Campo Santo: Concejal habría atropellado a una mujer y su hijita de 3 años

El edil esta involucrado en un accidente que sucedió el pasado 1° de agosto en la localidad de Campo Santo.

Según la declaración presentada, el concejal Víctor Farfán, está involucrado en un accidente durante la tarde del pasado viernes en el marco de las festividades de la Pachamama.

Según trascendió por testigos, el concejal participó del festejo, y en aparente estado de ebriedad atropelló a una mujer que circulaba en motocicleta. Los hechos sucedieron en el centro de la ciudad y se habría dado a la fuga, dejando abandonado el auto en la zona.

Según publicó La Batidora, el automóvil estaba “chayado”, lo que confirmaría que habría participado de la fiesta y consumido bebidas alcohólicas.

La mujer que fue atropellada, radicó denuncia por el hecho y detalló que la misma viajaba con su hija de tres años, y el concejal le habría manifestado que no radique denuncia porque “él solucionaría todo”. Después se fue del lugar.

Por estos hechos, el edil se encuentra en la lupa de sus compañeros en el Concejo Deliberante, que analizan la expulsión del cuerpo.