Comerciantes advierten graves pérdidas si se suspende el Desentierro del Carnaval

Ante la incertidumbre generada por una posible suspensión del evento, comerciantes, feriantes y emprendedores de Rosario de Lerma solicitaron que se realice el Desentierro del Carnaval, previsto para este domingo 11 en el predio de Buen Retiro.

Según expresaron, muchos trabajadores ya realizaron importantes inversiones en mercadería, insumos y logística, en un contexto económico complejo donde cada venta resulta fundamental. Por ello, advierten que una suspensión a último momento implicaría pérdidas difíciles de afrontar.

“Nosotros pedimos trabajar. Ya compramos todo, nos endeudamos para estar presentes y si se suspende sería un gran perjuicio para nosotros”, manifestó un comerciante local que se prepara para montar su puesto en el predio. “El carnaval es lo que nos permite seguir adelante el resto del año”, agregó.

En ese marco, los comerciantes recordaron lo ocurrido recientemente en Jesús María, donde, pese a las condiciones climáticas adversas, la primera jornada fue cancelada pero reprogramada, evitando así que artistas, trabajadores y vendedores pierdan su fuente de ingresos.

Por eso, solicitan que en Rosario de Lerma se evalúen alternativas que permitan sostener la celebración y el trabajo de cientos de familias.