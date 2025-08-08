Coordinan servicios de seguridad, salud y tránsito para el Milagro 2025

Con la mirada puesta en una de las celebraciones más convocantes del año, distintas áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia participaron de la reunión convocada por la Catedral Basílica para planificar los distintos servicios que se brindarán en el marco del Milagro 2025.

En la mesa de trabajo se coordinaron los roles que desempeñan las áreas de servicios que brindarán coberturas de seguridad, salud, de tránsito, acompañamiento a peregrinos y asistencia general en las diferentes etapas previstas hasta el 16 de septiembre.

El 29 de agosto se realizará el Milagrito para Prejardines y Jardines de Infantes, el 30 de agosto el Milagro Juvenil, de la Infancia y la Catequesis, entre otras actividades del mes.

En tanto, en septiembre inician las peregrinaciones, el desplazamiento de las Imágenes Peregrinas por barrios de la zona sudeste, partiendo desde la Parroquia de barrio Villa Lavalle pasando por otras de la zona hasta llegar a la Catedral Basílica.

Finalmente, el 15 de septiembre se realizará la procesión de las sagradas imágenes y la renovación del Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.