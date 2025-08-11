La minería salteña celebró la eliminación de retenciones al oro y cobre: “Es una gran noticia”

Ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a la exportación de oro y cobre, el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Simón Pérez Alsina, aseguró que la medida “es muy buena” para todo el sector productivo.

"Las retenciones a las exportaciones hicieron mucho daño a la economía, ahuyentaron las inversiones"

“Argentina es de los pocos países que tenía retenciones a las exportaciones. Eso hizo daño a la economía y ahuyentó inversiones”, afirmó en InformateSalta, y recordó que en el caso del cobre “era casi ridículo, porque no producimos y aun así le poníamos impuestos”.

En Salta no hay producción actual de cobre, pero Pérez Alsina destacó que la medida podría impulsar proyectos como Taca Taca y beneficiar a pequeñas productoras. “Algunas se fundieron por culpa de estos impuestos, así que esto es una gran noticia”, señaló.

Aunque el litio y la plata quedaron fuera de la exención, consideró positiva la señal del Gobierno y sostuvo que, con estabilidad macroeconómica, “la inversión es empleo, y mientras más inversión, más oportunidades y mejor calidad de trabajo”.