La minería salteña celebró la eliminación de retenciones al oro y cobre: “Es una gran noticia”

Minería11/08/2025
mineria salta

Ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a la exportación de oro y cobre, el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Simón Pérez Alsina, aseguró que la medida “es muy buena” para todo el sector productivo.

"Las retenciones a las exportaciones hicieron mucho daño a la economía, ahuyentaron las inversiones"

“Argentina es de los pocos países que tenía retenciones a las exportaciones. Eso hizo daño a la economía y ahuyentó inversiones”, afirmó en InformateSalta, y recordó que en el caso del cobre “era casi ridículo, porque no producimos y aun así le poníamos impuestos”.

Sáenz cobreEl gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de la minería de cobre para el país

En Salta no hay producción actual de cobre, pero Pérez Alsina destacó que la medida podría impulsar proyectos como Taca Taca y beneficiar a pequeñas productoras. “Algunas se fundieron por culpa de estos impuestos, así que esto es una gran noticia”, señaló.

Aunque el litio y la plata quedaron fuera de la exención, consideró positiva la señal del Gobierno y sostuvo que, con estabilidad macroeconómica, “la inversión es empleo, y mientras más inversión, más oportunidades y mejor calidad de trabajo”.

Belgrano CargasLa minería salteña confía en la privatización del Belgrano para mejorar su competitividad

Lo más visto
