Salta impulsa una agenda minera regional junto a Jujuy y Catamarca

Con el objetivo de consolidar una actividad sostenible, competitiva y con impacto positivo en el desarrollo local, las cámaras mineras de Salta, Jujuy y Catamarca coincidieron en la necesidad de unificar criterios y construir una agenda común frente a los desafíos del sector.

La reunión, según Noticias Mineras, se centró en temas estructurales como marcos regulatorios, régimen fiscal, cuestiones laborales y competitividad, con una mirada integral sobre el impacto territorial y el fortalecimiento de las economías regionales.

Durante el encuentro, las cámaras coincidieron en avanzar hacia un modelo de minería moderna, basado en la responsabilidad social, el cuidado ambiental y reglas claras para la inversión, alineado con los principios ESG (Ambiente, Sociedad y Gobernanza).

En ese sentido, subrayaron que Salta comparte con Jujuy y Catamarca desafíos logísticos y oportunidades vinculadas al litio, el cobre y otros minerales estratégicos, claves para el desarrollo del país.

“La articulación regional es fundamental para sostener una minería con visión de largo plazo, diálogo institucional y competitividad”, señalaron desde la organización anfitriona, al tiempo que remarcaron la necesidad de consensos interprovinciales para dar previsibilidad al sector.

Finalmente, las entidades ratificaron su compromiso con una gobernanza minera sólida, que promueva la capacitación de trabajadores, la participación de proveedores locales y la transparencia ambiental.