Gimnasia y Tiro vs Los Andes: Las puertas se habilitarán desde las 15:30 horas

Más de 300 policías serán afectados al servicio de seguridad que se realizará este domingo en tres fases: antes, durante y después del encuentro futbolístico por la Primera Nacional previsto para las 17 horas en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al estadio se habilitarán a las 15:30 horas.

La Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Los Andes de Buenos Aires que se jugará este domingo a las 17 horas en el estadio David Michel Torino por el Torneo Primera Nacional 2025.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 300 efectivos pertenecientes a Unidades Especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 15:30, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

Este evento se disputará únicamente con público local.