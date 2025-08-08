Milei dará una cadena nacional para explicar los vetos a jubilaciones y discapacidad

El presidente Javier Milei hablará esta noche a las 21 en cadena nacional para explicar los motivos de los vetos a tres leyes de carácter social sancionadas recientemente por el Congreso.

La cadena se producirá en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, luego de que Milei vetara de forma total las leyes que establecían una suba automática para las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

A través de un comunicado, el Gobierno justificó su decisión afirmando que los proyectos implicaban un “grave desfinanciamiento del Estado” y advirtió que la oposición busca forzar al Ejecutivo a gastar sin definir de dónde saldrán los recursos.

“Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza”, señala el texto.