Operativos de protección ciudadana: 10 demorados y más de 130 personas multadas por diferentes contravenciones 09/08/2025
La Policía realizó distintos procedimientos preventivos en los barrios Arenales, Ceferino, San Antonio, Soledad, Solidaridad, Limache, Santa Cecilia, Sanidad, Esmeralda, San Luis, Campo Quijano, entre otros. Se realizaron controles viales y patrullajes en zonas estratégicas. Hubo personas demoradas por contravenciones y delitos.
Efectivos de los Distritos de Prevención 1 y 10 reforzaron el trabajo preventivo de seguridad con Operativos de Protección Ciudadana en distintas zonas de la Capital para prevenir delitos y contravenciones con mayor presencia policial en calle.
Se realizaron patrullajes en zonas estratégicas del micro y macrocentro de la ciudad y en los barrios Arenales, Ceferino, San Antonio, Soledad, Solidaridad, Limache, Santa Cecilia, Sanidad, Esmeralda, San Luis y Campo Quijano entre otros.
En los últimos días se infraccionó a 132 personas por distintas contravenciones como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, entre otros incumplimientos a la Ley Contravencional. Hubo 10 demorados por distintos delitos.
Los Operativos de Protección Ciudadana tienen como fin fortalecer la seguridad, promover el acercamiento con la comunidad y dar respuesta a las problemáticas locales mediante un contacto directo y constante con los vecinos.