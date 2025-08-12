Partieron desde Salta con casi 200 cápsulas de cocaína en el estomago

Durante un operativo desplegado sobre Ruta Nacional N°9, a la altura del Peaje Molle Yaco, personal de Gendarmería Nacional detuvo un colectivo que había partido desde Salvador Mazza.

El personal del Escuadrón 55, durante los controles, alertó que había dos pasajeros que tenían conductas evasivas y estaban muy nerviosos por los que intervinieron y trasladaron a los pasajeros de nacionalidad boliviana a un hospital.

Allí, se realizaron placas radiográficas y detectaron que habían consumido capsulas con cocaína. En total, evacuaron un total de 181, que sometidas a la prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 302 gramos.

Ambos quedaron a disposición de la justicia.