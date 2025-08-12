Crimen de Benjita: “Los que lo mataron tenían causas penales”

Benjamín, conocido como “Benjita”, fue asesinado en la frontera entre dos barrios, Solidaridad y La Paz, en un hecho que despertó el dolor de los salteños y el pedido de justicia.

Un amigo de la víctima, al ser consultado si hubo un motivo por el cual arremetieron contra Benjita, dijo que hace tiempo existe bronca entre Solidaridad y La Paz y que no era nada en contra de él en particular. 

Señaló también a “Coco” y “Guty” como los presuntos responsables, además agregó que ambos cuentan con causas penales por bomba molotov y arma blanca: “Son dañosos de chiquitos”.

En diálogo con Multivisión comentó que por lo general siempre llegan al barrio: “Caen a busca a alguien, caen a hacer daño (…) acá son todos de Solidaridad vagos grandes, con hijos, son todos rescatados, en cambio ellos son todos pendejos que buscan quilombo nada más”. 

Por el momento solo conocen que los implicados estarían prófugos, ya que no habría nadie en su casa: “Ya no están en B° La Paz, se fugaron, pero no se van a fugar bien porque lo está buscando toda la policía” finalizó. 

