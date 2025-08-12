Crimen de "Benjita": “Esto tiene que parar, no pueden seguir muriendo chicos"

Tras el asesinato de "Benjita", de solo 16 años, en Barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, vecinos exigieron justicia y una respuesta rápida de las autoridades.

María, vecina con 20 años de residencia en la zona, relató que las peleas entre los grupos son habituales y ocurren casi a diario, tanto de día como de noche. “No hay un solo día que uno pueda salir tranquilo, siempre hay miedo porque los jóvenes salen a buscar problemas a cualquier hora”, contó.

El conflicto involucra a dos grupos principales, uno del Barrio La Paz y otro de barrios vecinos, con diferencias históricas y peleas que se remontan a varios años.

Según los vecinos, entre los agresores hay dos hombres conocidos de la zona y dos mujeres provenientes de otro barrio, identificadas en redes sociales, aunque aún no detenidas.

La comunidad exige mayor presencia policial, ya que denuncian que las fuerzas llegan tarde, cuando los hechos ya ocurrieron.

Además de la violencia física, los vecinos denuncian daños a la propiedad: piedras arrojadas contra casas, roturas de puertas y ventanas, y un ambiente de miedo constante que afecta la vida cotidiana, especialmente de niños y adolescentes.

Sobre las causas de los enfrentamientos, se mencionan antiguas rivalidades barriales y la presencia de consumo y venta de drogas en la zona, aunque no todos los jóvenes involucrados estarían directamente relacionados con estas actividades.

La comunidad exige medidas concretas para frenar la violencia y evitar nuevas tragedias, temiendo que el conflicto recién haya comenzado. “Esto tiene que parar, no puede seguir muriendo un chico de 16 años”, afirmó María en Multivisión Federal.