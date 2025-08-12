Crimen de Benjita: Una cámara de seguridad reveló el momento exacto del ataque

Un video de cámara de seguridad, difundido por Multivisión Federal, registró el instante en el que Benjamín “Benjita” Mamaní, de 16 años, fue apuñalado por otro joven mientras intentaba subir a una motocicleta.

El material muestra cómo, en cuestión de segundos, el agresor se acerca y le asesta la herida mortal antes de huir.

El hecho ocurrió en la zona sudeste de la ciudad, un sector que, según vecinos, vive inmerso en una ola de violencia constante.

Este ataque se suma a una serie de hechos graves que mantienen en alerta a la comunidad y evidencian la urgencia de medidas para frenar la escalada de violencia que golpea al barrio.