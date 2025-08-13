Productores de frutas y hortalizas: “Hoy la rentabilidad es menor, hay que ser muy eficientes”

Por medio de un comunicado, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas dio a conocer la situación compleja que atraviesa el sector, como el ingreso de productos de países y provincias vecinas que afectan los precios de la producción local con una sobreoferta y hace que los precios bajen notablemente.

Salvador Muñoz, empresario y productor bananero, indicó que, si bien se ve una baja del consumo en general, sobre todo de alimentos y bebidas, hay que ser más competitivos y tomar la situación actual como un desafío para salir adelante y no dramatizar.

El ajuste de costos puede ser una estrategia en medio de un escenario de mucha competitividad y con una mayor importación de productos.

La exportación también juega un rol importante en los productores, ya que existe una demanda del vecino país de Paraguay, señaló Muñoz, por lo que la apertura en general abre precisamente, puertas hacia adentro y hacia afuera.

“Estamos viviendo una situación de mucha exigencia”.

Indicó que la situación actual es de mucha exigencia, ya que la inflación fue disimulando muchas ineficiencias manteniendo de pie a las empresas por el empuje de la inflación y la suba del dólar, ganando quizás financieramente pero no por productos de su propio negocio, dijo el empresario a El Once TV.

“Hoy la rentabilidad es menor, muy ajustadas, para ganar rentabilidad y tener competitividad hay que ser muy eficientes en la producción, en los costos, tratar de tener calidad, tratar de ser ordenados, prolijos” finalizó.