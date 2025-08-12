Productores salteños, en alerta ante "severa" crisis con el tomate

La Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta ha emitido un alerta ante la grave situación que atraviesa el sector tomatero de la provincia, donde una combinación de precios por debajo de los costos, la sobreoferta en el mercado nacional y el ingreso de productos importados, ha generado un escenario crítico que, según los referentes, podría llevar a varios productores al quebranto.

Según la información compartida por El Tribuno, la problemática se hizo visible recientemente en Jujuy, donde productores protestaron repartiendo tomates de forma gratuita. Este acto, conocido como "tomatazo", buscó visibilizar la falta de rentabilidad que está forzando a muchos a dejar parte de su producción sin cosechar, ya que los ingresos no alcanzan a cubrir los costos de la recolección y el transporte.

El presidente de la Asociación, José Luis Checa, explicó que la crisis se originó por una conjunción de factores, donde la prolongación de la temporada de cosecha en el sur del país, debido a temperaturas inusualmente altas, generó una sobreoferta de tomate a nivel nacional. "Normalmente, cuando llega el frío en esas zonas, empieza nuestra campaña; este año los fríos llegaron tarde y en mayo y junio tuvimos sobreproducción nacional, lo que hizo tambalear los precios", indicó.

A la sobreoferta interna se suma el aumento de las importaciones, principalmente desde Bolivia, algo de lo que Checa detalló que la diferencia de costos es insostenible para los productores locales. "Un cajón de tomate tarijeño puesto en Argentina cuesta alrededor de $1000 y con eso nosotros no pagamos ni el cajón vacío, que vale $1800, no hay forma de competir", aseguró.

También se resaltó que el contexto cambiario actual favorece el ingreso de mercadería extranjera, mientras que los costos de producción en Argentina (con insumos dolarizados y mano de obra en alza) continúan en aumento. En este sentido, Checa sintetizó la situación como un "cóctel explosivo: sobreoferta, importaciones y bajos precios al consumidor".

El dirigente también mencionó que la crisis afecta a otras producciones, no solo al tomate: la banana, la papa y la cebolla también enfrentan dificultades en su comercialización. "Es un año bisagra, con costos altos y apertura de importaciones. Quizá con este modelo algunos productores desaparezcan y otros se fortalezcan, pero no es fácil", sostuvo.