Advierten que la inflación de julio será entre 1,5% y 2%, y que el año cerraría cerca del 30%

Interés económico de la semana será cuando se conozca el índice de inflación nacional, correspondiente a julio, con las miradas puestas en el impacto que pudo generar la escalada del dólar, aunque mayor atención demandará el dato de agosto, donde se reflejen las medidas para mitigar tal variante en la divisa estadounidense.

Así lo señaló el economista Rolando Carrizo quien, en diálogo con InformateSalta, indicó que el dato inflacionario de julio podría rondar entre el 1,5% y el 2%, como viene oscilando en las últimas oportunidades. “Por ahora esperamos entre 1,5% y 2% pero, con la inestabilidad del dólar, hay que ver para el mes que viene porque ahí se reflejará esta variación y los ajustes”, explicó.

Con ese escenario, el economista subrayó que será para cuando se conozca el dato de agosto “donde éste podría estar arriba del 2%, un valor que, dentro de la historia de Argentina, sigue siendo bajo en relación al de meses pasados; seguramente terminaremos el año en una tasa de inflación del 30% lo cual, pensando en índices que llegamos a tener, podemos decir que estamos bien”.

Ante ese escenario, ¿se puede seguir esperando inflación cero para mediados del año venidero? “Sí, porque la política es emisión cero, además se irá ajustando hasta que desaparezca el rezago de la emisión del 2023, efecto que dura hasta dos años; por eso se mantiene la posibilidad de inflación cero, vamos para allí”, destacó el profesional.

Por último, sobre cómo puede comportarse el dólar luego de los altibajos que mantuvo estos días, Carrizzo llamó a la calma. “Hay que esperar que se mantenga en esos valores que vamos viendo, entre los $1300 y $1400, es la expectativa dentro del mercado y, en lo pronto, se mantendrá así”, mencionó para concluir.

“Hoy en día, se puede sacar el jugo a las tasas de interés, aprovechando que se suben para frenar al dólar”