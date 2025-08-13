Día del Niño: ¡Los chicos viajan gratis en SAETA este domingo!

Este domingo 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán viajar sin cargo en los colectivos de SAETA en toda el área Metropolitana, entre las 8 y las 20 horas.

La medida, enmarcada en la celebración del Día de las Infancias, busca facilitar que los menores puedan participar de las distintas actividades programadas para la jornada.

Los chicos deberán estar acompañados por un adulto responsable, que sí abonará el boleto correspondiente. La promoción se aplica únicamente a niños de hasta 12 años, como es habitual cada año.

Con esta iniciativa, SAETA y las autoridades locales buscan incentivar la concurrencia a los espacios recreativos y culturales destinados a los más pequeños en su día.